التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها فى المطاعم

كتبت أمنية الموجي

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد والصوب الزراعية والمطاعم.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالتحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الزراعية والصوب والمطاعم وغيرها من الأنشطة، وتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في عدة مجالات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من بعض المواطنين بتضررهم من مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة ومقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجالات الزراعة بالصوب الزراعية والمطاعم والأسمدة والمأكولات البحرية والمزارع السمكية مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان اختباء المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.