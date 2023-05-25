اليوم السابع
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"التأمينات" تستعرض التجربة المصرية في التحول الرقمي لتحسين الخدمات لأصحاب المعاشات

الخميس، 25 مايو 2023 02:52 م
"التأمينات" تستعرض التجربة المصرية في التحول الرقمي لتحسين الخدمات لأصحاب المعاشات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتـأمين الإجتماعي يستقبل وزير الشئون الإجتماعية والعمل بسوريا
كتب مدحت وهبة

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استقبل اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لؤي عماد الدين وزير الشئون الاجتماعية والعمل بدولة سوريا الشقيق والذي يزور مصر حاليا للمشاركة في فعاليات أعمال الدورة "49" لمؤتمر العمل العربي والمنعقدة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 22 وحتى 29 مايو الجاري.
 
وأكد عوض على اهتمام القيادة السياسية بتطوير وإصلاح ملف التأمين الاجتماعي والمتابعة الدقيقة لهذا الملف كما استعرض التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي وكيف أصبحت محط اهتمام العديد من دول العالم والمختصين في المحافل الدولية مما ينعكس بالإيجاب علي المواطن المصري وأصحاب المعاشات والمستحقين.
 
من جانبه أعرب وزير العمل السوري عن خالص تقديره بالتجربة المصرية مؤكداً علي ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين للاستفادة من التجربة المصرية الفريدة والتي بدأت تؤتي ثمارها وذلك من خلال إعداد برامج تدريبة مصرية في مجال التامين الإجتماعي وكيفية استثمار أموالها.
 
واتفق الطرفان على استمرار التنسيق لمد الحماية الاجتماعية لمواطني البلدين و تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل المشتركة خاصة في مجال التغطية التأمينية ومجالات الاستثمار المختلفة.
 
وأوضح عوض أن مصر ترحب بكافة أوجه وصور التعاون مع الشقيقة السورية في مجال التأمين الاجتماعي.

التأمينات

التجربة المصرية في التحول الرقمي

خدمات اصحاب المعاشات



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