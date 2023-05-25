اليوم السابع
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البيت الأبيض: مفاوضات سقف الدين تسير بشكل مُثمر

الخميس، 25 مايو 2023 07:00 ص
البيت الأبيض: مفاوضات سقف الدين تسير بشكل مُثمر البيت الأبيض - أرشيفية
وكالات

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن المفاوضات بين الإدارة الأمريكية والقادة الجمهوريين في الكونغرس حول رفع سقف الدين، تسير بشكل مثمر.

وأضافت: "كانت المحادثات مثمرة، وهذا هو الشيء الرئيسي".

كما أعربت جان بيير عن إمكانية للتوصل إلى "اتفاق معقول بين الحزبين".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، في وقت سابق، إن تقاعس الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يؤدي إلى أول تخلف عن السداد في تاريخ البلاد.

وأوضح مكارثي أن السلطات الأمريكية ستكون قادرة على حل المشاكل التي نشأت ولن يكون هناك تقصير في ذلك.

بدوره، أكد البيت الأبيض، في وقت سابق، أنه لا ينوي في الوقت الراهن اللجوء إلى المادة 14 من الدستور الأمريكي لرفع سقف الدين ومنع تخلف الولايات المتحدة عن السداد.


البيت الابيض

امريكا

ديون امريكا

بايدن

كارين جان بيير



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