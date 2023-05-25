الاتحاد الأوروبى يحض الصين على دفع روسيا للانسحاب من أوكرانيا

كتب محمد جمال

حضّ الاتحاد الأوروبى، الخميس، الصين على دفع روسيا لوقف سفك الدماء في أوكرانيا والانسحاب منها، وذلك خلال زيارة يجريها إلى بروكسل الموفد الصينى الخاص للشؤون الأوراسية لى هوى، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.



والتقى المسؤول الرفيع فى جهاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى إنريكى مورا في بروكسل الموفد الصيني الخاص خلال جولة أوروبية يجريها.



وجاء فى بيان للاتحاد الأوروبى: "بحث الطرفان فى الحرب العدوانية التى تشنّها روسيا على أوكرانيا وفي سبل إرساء سلام عادل ومستدام".



وشدّد مورا على أن "أوكرانيا تمارس حقّها في الدفاع عن نفسها وعلى أن الاتحاد الأوروبى ملتزم دعم أوكرانيا على المدى الطويل".



وتقيم روسيا والصين علاقات وطيدة، وقد زار شي موسكو في مارس وأعلن من العاصمة الروسية أن العلاقات "دخلت حقبة جديدة".