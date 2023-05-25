استمرار حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من محل ملابس بالموسكى

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل محل ملابس فى منطقة الموسكى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكي، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقيامه بسرقة مبلغ مالى من مكتب ملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك والدرج" باستخدام "عتلة حديدية ومفك" وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.