اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استقالة رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية من منصبها قبل أولمبياد "باريس 2024"

الخميس، 25 مايو 2023 12:57 م
استقالة رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية من منصبها قبل أولمبياد "باريس 2024" الألعاب الأولمبية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية أن رئيستها بريجيت إنريكيس استقالت من منصبها، وذلك قبل عام تقريبا من استضافة دورة الألعاب الصيفية في باريس عام 2024. 

وذكرت اللجنة في بيان - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، أنه في افتتاح الجمعية العمومية التي جرت اليوم، أعلنت بريجيت إنريكيس قرارها بالاستقالة من رئاسة اللجنة الأولمبية".

وأضاف البيان أن الأمينة العامة للجنة أستريد جويارد ستتولى مهام إنريكيس بالإنابة لحين انتخاب رئيس جديد للجنة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية بباريس في 26 يوليو عام 2024، وتختتم في 11 أغسطس من العام نفسه.

وكانت إنريكيس قد طالبت اللجنة الأولمبية الدولية بفتح تحقيق داخلي في اللجنة الفرنسية في خضم نزاع طويل مع الأمين العام السابق ديدييه سيمينيه.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الفرنسية لا صلة لها باللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024.

 


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