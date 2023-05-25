استقالة رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية من منصبها قبل أولمبياد "باريس 2024"

وذكرت اللجنة في بيان - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، أنه في افتتاح الجمعية العمومية التي جرت اليوم، أعلنت بريجيت إنريكيس قرارها بالاستقالة من رئاسة اللجنة الأولمبية".

وأضاف البيان أن الأمينة العامة للجنة أستريد جويارد ستتولى مهام إنريكيس بالإنابة لحين انتخاب رئيس جديد للجنة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية بباريس في 26 يوليو عام 2024، وتختتم في 11 أغسطس من العام نفسه.

وكانت إنريكيس قد طالبت اللجنة الأولمبية الدولية بفتح تحقيق داخلي في اللجنة الفرنسية في خضم نزاع طويل مع الأمين العام السابق ديدييه سيمينيه.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الفرنسية لا صلة لها باللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024.