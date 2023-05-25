وأضافت المصادر -وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء- أن "السفينة (ديتشوتّي) التابعة لخفر السواحل، أتمت عمليات الإنقاذ في الساعات القليلة الماضية"، مبينةً أنه "من المنتظر أن تصل السفينة إلى سواحل مقاطعة ريجّو كالابريا (جنوب) إيطاليا في وقت لاحق اليوم".



وذكرت المصادر الأمنية، أن السفينة من المقرر أن تتوجه من ثم نحو مدينة المضيق الصقلي ميسّينا، مبينةً أن من بين المهاجرين هناك ما يقارب الخمسين قاصراً.