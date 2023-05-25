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إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين.. صور

الخميس، 25 مايو 2023 12:40 م
إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين.. صور مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور
كتبت – مرام محمد

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انتهت محافظة الجيزة من إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور التابعة لمركز ومدينة البدرشين، وتسليمه لمديرية الصحة تمهيدا لشغله بالأجهزة وتشغيله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يتكون المشروع من صيدلية، وغرفه أشعة وتحكم وتحميض، وغرفه تطعيمات، وعيادة متابعة حوامل، وعيادة أطفال، ومعمل طفيليات، ومعمل دم، وعدد 2 عيادة طب أسرة، و 2 عيادة أسنان، وتثقيف أسري، وعيادة تنظيم أسرة، وعيادة أمراض نساء وسونار، وعيادة باطنة ورسم قلب، وغرفه تعقيم، وسكن أطباء، وسكن تمريض، ومرافق خدمية ودورات مياه، ومداخل وممرات وصالات انتظار.

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة ستنفذ الأسبوع المقبل مشروع مد خطوط الصرف الصحي للمناطق المحرمة بمركز ومدينة البدرشين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير البنية التحتية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويستهدف المشروع مد خطوط الصرف الصحى لـ153 شارعًا محرومين من الخدمة بـ5 مناطق بمركز ومدينة البدرشين، بطول 14 ألف متر، وتكلفة 27 مليون جنيه، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين (2)
إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين

 

إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين (3)
إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين

 

إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين (4)
إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين

 

إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين (5)
إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين

 

إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين (6)
إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين

 

إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين (7)
إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين

 

إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين (1)
إنشاء مركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور فى البدرشين

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