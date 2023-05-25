إعادة الحركة المرورية على الطريق الدائرى بعد رفع سيارة نقل ثقيل انقلبت بكمين باسوس

القليوبية إبراهيم سالم

نجح رجال الإدارة العامة للمرور، من رفع وتجنيب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بعد انقلابها أعلي الطريق الدائري بمنطقة كمين باسوس التابع لمركز القناطر الخيرية، وإعادة الحركة المرورية علي الكريم بعد توقف دام حوالي ساعة واحدة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من الإدارة العامة للمرور، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل ثقيل أعلي الطريق الدائري بمنطقة كمين باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

علي الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وجرى رفع وتجنيب السيارة باستخدام معدات مجلس مدينة القناطر الخيرية، وإعادة الحركة المرورية علي الطريق من جديد لمنع تعطل مصالح المواطنين.

وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" أعلي الطريق الدائري، بمنطقة كمين باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة ما أدي إلي انقلابها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.