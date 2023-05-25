اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 11:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إعادة الحركة المرورية على الطريق الدائرى بعد رفع سيارة نقل ثقيل انقلبت بكمين باسوس

الخميس، 25 مايو 2023 10:26 ص
إعادة الحركة المرورية على الطريق الدائرى بعد رفع سيارة نقل ثقيل انقلبت بكمين باسوس حركة المرور
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال الإدارة العامة للمرور، من رفع وتجنيب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بعد انقلابها أعلي الطريق الدائري بمنطقة كمين باسوس التابع لمركز القناطر الخيرية، وإعادة الحركة المرورية علي الكريم بعد توقف دام حوالي ساعة واحدة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة للمرور، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل ثقيل أعلي الطريق الدائري بمنطقة كمين باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
 
علي الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وجرى رفع وتجنيب السيارة باستخدام معدات مجلس مدينة القناطر الخيرية، وإعادة الحركة المرورية علي الطريق من جديد لمنع تعطل مصالح المواطنين.
 
وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" أعلي الطريق الدائري، بمنطقة كمين باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة ما أدي إلي انقلابها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
IMG-20230525-WA0004
 
 
IMG-20230525-WA0006
 
 

 


اخبار القليوبية

كمين باسوس

القناطر الخيرية

الطريق الدائري

انقلاب سيارة نقل ثقيل

سيارة نقل ثقيل

تريلا

اخبار محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة