اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 10:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إشادة من "يونيسف الشرق الأوسط" بدور مصر في مساعدة النازحين من السودان

الخميس، 25 مايو 2023 07:33 م
إشادة من "يونيسف الشرق الأوسط" بدور مصر في مساعدة النازحين من السودان جانب من الزيارة
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام مارك روبين نائب المدير الإقليمي ليونيسف في الشرق الأوسط بزيارة لمحافظة أسوان تفقد خلالها  المساعدات الإنسانية التي تقدمها يونيسف بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء للأسر النازحة من السودان.

ومن جانبه قال مارك روبين: " أثمن دور الحكومة المصرية التي استجابت منذ اليوم الأول للوضع المتفاقم في السودان وقامت بالتعاون مع يونيسف بدعم الأسر السودانية النازحة وتوفير المساعدات الإنسانية لهم".

وأضاف: "مازلنا نحتاج إلى المزيد من الدعم المادي لاستكمال هذة الاستجابة. كما نأمل في وقف إطلاق النارفي السودان لأن استمرار النزاع سيتسبب في نزوح أعداد أكبر من الأسر والأطفال ."

ووفق بيان منظمة الامم المتحدة للطفولة " يونسيف" "شملت الزيارة  المساحات الصديقة للطفل إلى جانب المبادرات الوطنية التي تعمل على دمج الأطفال السودانيين مع المصريين ومنها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" التي تدعمها يونيسف.

 

 

 


الامم المتحده

يونيسف

اسوان

السودان

نازحين

اخبار اسوان

النازحين من السودان



الموضوعات المتعلقة

يونيسيف: إحراق مصنع لإنتاج الأغذية العلاجية للأطفال بالخرطوم

الجمعة، 12 مايو 2023 02:46 م

أطفال فى مرمى الإرهاب.. "يونيسيف" ترصد ضحايا العنف داخل القارة السمراء.. 10 ملايين طفل فى الساحل الأفريقى يواجهون خطر المجاعة.. و82% دون الحد الأدنى من الغذاء.. والنزاعات المسلحة فى مقدمة الأسباب

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:00 ص

يونيسيف: الرضاعة الطبيعية تساعد على وقاية الأطفال من الأمراض المعدية الشائعة

الأحد، 12 مارس 2023 04:23 م

"يونيسيف": 2.5 مليون طفل في تركيا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة