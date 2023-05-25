إزالة 7 تعديات بناء مخالف فى حى شرق الإسكندرية

شن حي شرق الإسكندرية حملات مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمواصلة إزالة التعديات علي اراضي أملاك الدولة والبناء المخالف ،حيث قام حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، بش حملات لإزالة البناء المخالف، واسفرت عن إزالة 7 نقاط متغيرات مكانية عبارة أسوار ومبان دور أرضي تم بناؤها بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون.

وقال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، أنه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، شن الحي حملة إزالة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات المقامة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية وفقا للنقاط التي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بالحي ، موضحا أن الحملة أسفرت عن إزالة 7 نقاط متغيرات مكانية عبارة أسوار ومبان دور أرضي تم بناؤها بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون ، وتم إزالة تلك التعديات إزالة كلية حتى سطح الأرض .

وأكد رئيس حي شرق ،انه بناء علي تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة متابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بكافة أشكالها بصورة مستمرة للحفاظ على أملاك الدولة وهيبة الدولة على أراضيها ، والاستمرار فى التصدى بكل حزم لكافة صور التعديات التى تُرصدها وحدة المتغيرات المكانية وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين .

جاء ذلك بحضور, يحيى زكريا سكرتير عام الحي ، والمهندس إسلام عودة مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة ، وكريم محمود ،و أحمد رحيمة أعضاء مكتب السكرتير العام المساعد ، و أحمد ياسين عضو مكتب متابعة المحافظ ، والتحفظ السريع بالمحافظة ، ومهندس المتغيرات بالمحافظة ومدير ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية ، وكافة الإدارات المعنية بالحي .