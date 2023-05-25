اليوم السابع
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إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في الجيزة

الخميس، 25 مايو 2023 12:27 م
إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في الجيزة حريق -ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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حاصر رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقا اشتعل بشقة سكنية في الوراق، وتمكنوا من إخماده دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغا لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حريق في شقة بمنطقة وراق العرب، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق. 
وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى : - 
1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران. 
2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية. 
3-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق. 
4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات. 
5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان. 
6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى. 
7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة. 
8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب و الإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد. 
9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى. 
10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها. 
 

حريق عقار

حريق شقة بالوراق

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