إحالة مالك محل عقر كلبه طالبا فى مدينة 6 أكتوبر للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بأكتوبر، مالك محل مسئول عن كلب عقر طالب ا بمدينة 6 أكتوبر للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم.

وكانت قد قررت النيابة التحفظ على الكلب المتسبب في الحادث وعرضه على مديرية الطب البيطرى بالجيزة لفحصه، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تعرض طالب عقر كلب ملك صاحل محل بمدينة 6 أكتوبر، وألقى رجال المباحث القبض على مالك الكلب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طالب لعقر كلب، وذكرا المصاب أن الكلب ملك صاحب محل بمدينة 6 أكتوبر، وطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك الكلب، وألقى رجال المباحث القبض على مالك الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.