إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بعد 48 ساعة من حفل زفافهما لفضيلة المفتي

أحالت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعي، إكرامي رمضان يوسف ، مصطفى محمد درويش، أوراق الزوج المتهم بقتل عروسته بعد 48 ساعة من حفل زفافهما لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقا، في القضية رقم 10110 لسنة، 2023 جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 1018 لسنة 2023 كلي غرب طنطا.

كانت المحكمة قد أجلت القضية لجلسة اليوم لانتداب محامي للدفاع عن المتهم، وأصدرت حكمها المتقدم.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها بعد 48 ساعة من حفل زفافهما.