وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أن القمة ستعقد، يومي الاثنين والثلاثاء، تحت عنوان "الإبحار نحو الازدهار المشترك: تعزيز التعاون مع المحيط الأزرق"، بمشاركة القادة وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء الـ 18 في منتدى جزر المحيط الهادئ، وهو هيئة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدان الجزر في المنطقة، وهي: بابوا غينيا الجديدة، وفيجي، وجمهورية جزر مارشال، وجزر سليمان، وتوفالو، وفانواتو، وتونجا، وبالاو، ونيوي، وناورو، وكيريباتي، وولايات ميكرونيزيا الاتحادية، وساموا، وجزر كوك، وأستراليا، ونيوزيلندا، وبولينيزيا الفرنسية، وكاليدونيا الجديدة.



وحتى اليوم الخميس، أكدت جميع الدول حضور قادتها باستثناء أستراليا ونيوزيلندا وناورو وولايات ميكرونيزيا الاتحادية وساموا، وفقًا للمكتب الرئاسي، كما سينضم إلى القمة الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة بالمنتدى "هنري بونا".



وسيكون هذا الاجتماع أول قمة متعددة الأطراف تستضيفها كوريا الجنوبية منذ تولي إدارة "يون" السلطة في مايو من العام الماضي.



وفي اليوم الأول سيعقد القادة جلستين، وسيترأس "يون" الجلسة الأولى التي ستناقش التعاون الحالي والمستقبلي بين كوريا الجنوبية ودول جزر المحيط الهادئ.

وسترأس الجلسة الثانية جزر كوك، وهي رئيس منتدى جزر المحيط الهادئ، حيث ستناقش الجلسة القضايا الإقليمية وكذلك التعاون على الساحة الدولية، بما في ذلك التعاون المتعلق بملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان" جنوب شرقي البلاد.