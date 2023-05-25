"أوقاف الأقصر" تعلن انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال فى 46 مسجدا

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء من البهجة والسعادة الكبيرة، انتشر المئات من الأطفال حول الأقصر داخل المساجد كالملائكة، عبر بوابة فعاليات البرنامج الصيفى للطفل، والذى تنظمه مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، بمشاركة 46 مسجدا

وفى هذا الصدد يقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر، إنه بعد النجاح المبهر الذى حققه البرنامج الصيفى للطفل فى العام الماضى خلال إجازة الفترة الصيفية، تقرر افتتاح الفعاليات من جديد لدعم الأطفال مع دخول الإجازة الصيفية، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والاجتماعى، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث حضر البرنامج الصيفى بمسجد مكى إسماعيل ومسجد الجامع بنجع العمدة بمركز ومدينة الطود، موضحاً إنه برنامج ثرى يشهد تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.

ويضيف الشيخ سيد عبد الدايم لـ"اليوم السابع"، أنه قد تضمن الافتتاح للبرنامج الصيفى العديد من الفقرات مثل فقرة قراءات قرآنية وأناشيد دينية من أطفال البرنامج، حيث أن مديرية أوقاف الأقصر بها ما يقرب من 572 مسجدا، ويقام بها برنامج النشاط الصيفى للطفل، حيث يشارك فى حضور افتتاح البرنامج الصيفى للطفل، كل من الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ محمد عبد العزيز خضرى المفتش بإدارة أوقاف الطود، والشيخ محمد على أبو الوفا عضو إدارة الدعوة الإلكترونية بالمديرية، وأئمة هذه المساجد، ويتم ضمن البرنامج تعليم الأطفال من "مجلة الفردوس" التى تقدم للطفل المسلم، مع مجلة "منبر الإسلام" التى تمت برعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موضحاً أن البرنامج يهدف لبناء وعى الأطفال بطريقة وسطية صحيحة، حيث أنه بعد وصول التعليمات من مديرية أوقاف الأقصر وإدارة أوقاف إسنا، تم البدء فى هذا البرنامج الذى يستمر 3 شهور فى أيام الأحد والثلاثاء والخميس كل أسبوع فى العاشرة صباحاً.

ومع النجاح الكبير للبرنامج الصيفى للطفل فى الأقصر، قال الشيخ محمد على أبو الوفا عضو إدارة الدعوة الإلكترونية بالمديرية، إنه شهد مسجد العتيق فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات تكريم 70 طفلا من أبناء المدينة ضمن البرنامج التثقيفى للطفل الذى تنظمه مديرية أوقاف الأقصر، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر، وبين جموع أفراد الشعب المصرى لمختلف أطيافه، حيث شارك فى تكريم الأطفال داخل المسجد العتيق بإسنا، الشيخ حسن منصور إمام المسجد، وعدد من قيادات الأوقاف بإسنا، وسط أجواء من البهجة بين الأطفال خلال تكريمهم فى تلك الفعاليات المميزة، حيث تم تقديم الهدايا من المصاحف وقصص ومجلدات دينية للأطفال بجانب مبالغ مالية لدعمهم وحثهم على حب المساجد وبيوت الله.

وأضاف الشيخ محمد على أبو الوفا لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تقديم دعم كبير من المديرية للأطفال داخل المساجد ضمن فعاليات "البرنامج الصيفى للطفل"، وذلك برعاية وزارة الأوقاف بعنوان "حق الطفل"، موضحاً أن المديرية نجحت خلال جلسات الموسم الماضى فى عقد عدد 2424 جلسة ضمن حق الطفل الصيفى.



الأطفال داخل المساجد مع بدء البرنامج الصيفى



أوقاف الأقصر تدعم الأطفال فى الإجازة عبر البرنامج الصيفى للطفل



تجمع الأطفال بالمساجد فى البرنامج الصيفى للطفل



تلاوة الأطفال بالمسجد ضمن البرنامج الصيفى للطفل



جانب من تفقد البرنامج الصيفى للطفل بالمساجد



جولات قيادات الأوقاف على البرنامج بالمساجد



جولات لمتابعة البرنامج الصيفى للطفل



سعادة الأطفال فى البرنامج الصيفى للطفل



صفوف الأطفال بالمساجد عبر البرنامج الصيفى للطفل



فرحة الأطفال فى البرنامج الصيفى للطفل بالأقصر



فرحة الأطفال فى البرنامج الصيفى للطفل



فعاليات البرنامج الصيفى للطفل فى مساجد الأقصر



متابعة البرنامج الصيفي للطفل بالمساجد



ملائكة فى المساجد عبر البرنامج الصيفى للطفل