أمريكا توسع نطاق عقوباتها ضد قادة حركة الشباب بالصومال

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تواصل دعم الصومال وشركائها الآخرين في شرق أفريقيا في جهودهم الرامية إلى تعطيل عمليات حركة الشباب .

وأكد أن مواجهة أحد أخطر التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة والذي تسبب بمقتل الآلاف، بما فيهم مواطنين أمريكيين، في الصومال ومختلف أنحاء شرق أفريقيا، لا تزال تمثل أولوية مشتركة مع الحكومة الصومالية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها أن القادة الخمسة هم: ماكساميد سيدو وكالي ياري وماكساميد داوود جابان وسليمان كبدي داوود ومحمد عمر محمد، لتورطهم في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مدنيين.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيانها بأن عمليات الإدراج مجتمعة تعكس أولويات الولايات المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب في الصومال ودعم العلاقة الديناميكية التي تربطهاا بالحكومة الصومالية لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تعرض السكان للخطر وتقوض المجتمعات في البلاد.