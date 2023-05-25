وقالت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية"- إن الشخص المستهدف بالعقوبات يدعى إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف. 

كانت الولايات المتحدة قد صنفت مجموعة "فاجنر" الروسية على أنها "منظمة إجرامية دولية.