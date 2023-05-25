أسامة ربيع: انتظام الملاحة فى قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

محمد شرقاوى

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن جنوح سفينة بضائع بالمجرى الملاحي فجر اليوم الخميس، حيث قال: "الحادثة وقعت في الرابعة إلا عشرة دقائق فجرًا، حيث تعرضت السفينة لعطل مفاجئ أدى لجنوحها".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان عبر ببرنامجه مساء دى إم سى المذاع عبر قناة دي إم سى: "تحركت القاطرات في ظرف 30 دقيقة، وكانت متواجدة بجوار السفينة الجانحة، وإحدى القاطرات عملت على تثبيت وضع السفينة حتى لا يزيد الوضع سوءًا، فضلا عن توجيه أقرب القاطرات إلى السفينة الجانحة".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس انتظام الملاحة فى المجرى الملاحى بعد تعويم السفينة الجانحة، مضيفًا أنه تم حل الأزمة خلال ساعة و16 دقيقة وهو وقت قياسي، وتحركت السفينة الجانحة وأبحرت بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ بالمجرى الملاحي لديها خبرة في التعامل مع الأزمات مباشرة.