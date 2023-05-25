أخبار مصر.. الرئيس السيسي يفتتح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، واستفسر الرئيس عبدالفتاح السيسى من رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عن تكلفة إقامة 4 قطاعات لمصانع الكوارتز، ليرد المسؤول قائلا: "700 مليون دولار.

وقال الرئيس السيسى خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة: " كنا بنتكلم مع دولة رئيس الوزراء ووزير البترول إذا كان هناك معوقات، إحنا حريصين أن ميكونش فيه معوقات فى أى مؤسسة.. ولو عملت الـ 4 مراحل بتقول إنهم هيتكلفوا 700 مليون دولار..الإنتاج المحلى بجيبوا من بره سواء صدرته أو استخدمته هوفر عملة.. طيب فوايض الدولار كام؟.. السؤال صعب صح؟.

وتابع الرئيس: "إذا مكنتش تترجم بالدراسة هو ده اللى ممكن نطلعه أو نجيبه، لو بستورد 4 منتجات من الموجودين هنا ليهم رقم لو وفرتهم.. بقول ده لينا كلنا الحاجات دى موجودة طوال سنين فاتت والموجود مش سر ومعروف عندنا والناس المتخصصة فى المجال، يعنى دى فرصة استثمارية بقولها للصندوق السيادى والمستثمرين والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.. فرصة استثمار جيدة موجودة عندنا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي لرجال القطاع الخاص والمستثمرين: من فضلكم ما تضيعوش وقت تانى

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر لكل من ساهم في خروج مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة الذي يتم افتتاحه اليوم، متابعا: "بقول تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني، وأي مشروع من اللي إحنا بنتكلم فيه، فرص نجاحه جيدة وفقا للبيانات، إحنا عندنا المادة الخام اللي ممكن تطلع من مصر ويتم تصنيع كل المراحل في مكان واحد بكل ما يعنيه ذلك لتقليل التكلفة، وبقول تاني للمستثمرين وغرف الصناعة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة والتجارة والحكومة ولينا كلنا، مانضيعش وقت تاني أكتر من كده".

ووجه الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، حديثه لشريف عبد الحميد اللبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف براند، قائلا: "من فضلكم المراحل التانية فكروا جديا ومعانا السفير الإيطالي، وممكن نتصل على أعلى مستوى مع الحكومة الإيطالية لدعم هذا الاستثمار، بحيث نخرج في أسرع وقت ممكن في إن المراحل دي تخش الإنتاج والحركة بسرعة، ومن جانبنا إحنا هنوفر المكون المصري مهما كان قيمته حتى ننطلق".

وأكد الرئيس السيسي في حديثه لشريف عبد الحميد اللبان: "نحن ندعم الشركات ونشجع أن تقوموا وتعملوا المصانع وتساهموا في المشروعات دي، علشان نخلص المشروع امتى.. امبارح".

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 42 درجة جنوب البلاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استمرارا لارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده منذ بداية هذا الأسبوع، والكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية سبب هذا الارتفاع، كما أن تأثير ارتفاع قيم الحرارة يكون أكبر في المناطق الجنوبية.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة من المتوقع أن يكون اليوم 33 درجة مئوية، أي أنه أشبه بحد كبير لأجواء أمس، لكن المناطق الجنوبية ستصل العظمى فيها إلى 42 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتحديدا في الأقصر وأسوان.

التموين: ارتفاع أسعار الحبوب أكثر من 30% منذ الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية أنه منذ اندفاع الحرب الروسية والأوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب لما تمثله الدولتين أكثر من 30% من إنتاج الحبوب وأكثر من 30% من إنتاج الزيوت، وأن مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.

وأوضح الوزير خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمى للمترولوجيا، أن ارتفاع أسعار النفط يدفع أسعار السكر والزيوت للارتفاع، مؤكدا أن قضية الأمن الغذائى أصبحت تشغل تفكير العالم، حيث أصبح العالم يعيد النظر فى مفهوم العولمة بعد اضطراب سلاسل الإمداد في ظل الأزمات التي حدثت كما أن وحدة الاقتصاد العالمي واجهت صعوبات كبيرة دفعت الدول إلى البدء فى تأمين احتياجاتها من السلع وضمان رصيد آمن، فضلا عن الاعتماد على سلاسل إمداد قصيرة.

ضياء رشوان: الحوار الوطنى لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيا

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطنى لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيا.

جاء ذلك تعليقا على كلمة الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطنى، حول استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لاستمرار أشراف القضاء على الانتخابات بأنها أعادت الروح للحوار الميت اكلينيكا بحسب وصفه.

وأشار رشوان، إلى أن الاستعداد للحوار استغرق عاما لفتح الأبواب المغلقة والقنوات المسدودة وإزالة الصدأ الطويل الذي عطل البلد فى كثير من المناحي ، مشددا على أن الحوار سيقوم وسيكون حالة مستمرة فى مصر ومنظمة ومستمرة بالدستور والقانون.

رئيس مجموعة "الغرير" الإماراتية: توارثنا حُب مصر جيلاً بعد جيل.. وجئت للمساهمة فى التنمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، رجل الأعمال الإماراتي المهندس جمال الغُرير، رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وذلك بحضور الدكتور كامل عبد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، واط مي عصفور، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلي كابيتال القابضة.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على الأهمية التي توليها الدولة لاستثمارات الأشقاء العرب، مشيراً إلى أهمية مشروع شركة القناة لإنتاج السكر بمنطقة غرب غرب المنيا، وخاصة مع حجم الخبرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال، معربا عن سعادته بقرب موعد التشغيل التجريبي لمصنع السكر.

وأشار مدبولي إلى أنه يتابع بشكل شخصي هذا المشروع الواعد، كما أن الحكومة حريصة على إنجاحه، حيث تتطلع لمساهمة هذا المشروع في سد فجوة استيراد السكر، مؤكداً: "ستجدون منا كل الدعم من أجل تحقيق هذا الهدف".

سعر الجنيه الذهب ينخفض 160 جنيها ليسجل 18880 جنيها

شهد سعر الجنيه الذهب هبوط في السوق المصري بتعاملات اليوم الخميس بحوالي 160 جنيها بسبب انخفاض سعر الذهب 20 جنيها مما ينعكس على سعر الجنيه الذهب، والذي يسجل 18880 جنيها بدون إضافة مصنعية أو رسوم على الذهب.

ومنذ تسجيل سوق الذهب للمستوى 2200 جنيه للجرام الذي يعد قاع المنطقة السعرية التي نتحرك بها حالياً، نجد أن الأسواق تحاول من جديد تكوين زخم صعودي كافي لإعادة اختبار المستوى التاريخي عند 2800 جنيه للجرام، وفق تحليل منصة جولد بيليون، ولكن الأسعار ترتفع بشكل تدريجي يتخلله تذبذب ما يعكس ضعف الطلب الحالي في الأسواق مقارنة مع الطلب القوي الذي دفع الأسعار للوصول إلى المستوى 2800 جنيه للجرام في زمن قياسي.