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أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون 32 ميدالية في بطولة أفريقيا للمصارعة

الخميس، 25 مايو 2023 04:50 م
أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون 32 ميدالية في بطولة أفريقيا للمصارعة أبطال المؤسسات العسكرية الرياضية
كتب زكى القاضى

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حقق أبطال المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم فى البطولة الأفريقية للمصارعة التى أقيمت مؤخراً بدولة تونس بحصد عدد 32 ميدالية متنوعة بواقع عدد 19 ميدالية ذهبية و9 فضية و4 برونزية وذلك بمشاركة 27 طالب ولاعب ولاعبة يمثلون نصف قوام بعثة المنتخب المصرى بالبطولة.
 
وكانت من أبرز النتائح حصول اللاعبة سمر عامر إبراهيم حمزة المصنفة الأولى عالمياً على الميدالية الذهبية فى وزن 76 كجم  واللاعب محمد إبراهيم السيد "كيشو" الذى حقق الميدالية الذهبية فى وزن "67" كجم، واللاعب هيثم محمود أحمد فهمى الحاصل على الميدالية الذهبية فى وزن "60" كجم .
 
يأتى ذلك فى إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة التعليمية والتدريبية داخل المؤسسات الرياضية العسكرية بما يسهم فى تحقيق أبنائها الألقاب المتميزة وحصد المراكز المتقدمة بمختلف الألعاب من خلال المشاركات بالبطولات الدولية والقارية.

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