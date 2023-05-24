84.3 مليار جنيه إجمالى التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية مارس 2023

كتب هانى الحوتى

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 84.3 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

43.5 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

5.5 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).

18.3 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم.

7 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.

1.3 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح.

4.6 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة .

4.1 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي.

6.8 مليار جنيه إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة في شهر مارس 2023.

2.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين في شهر مارس 2023.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 6.8 مليار جنيه، يما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.2 مليار في شهر مارس 2023.

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.6 مليار جنيه في شهر مارس 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 965 مليون جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.7 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.