5 أطعمة تخفض نسبة السكر فى الدم بسرعة.. أبرزها الخضراوات

كتبت ميرفت رشاد

اتباع نظام غذائى نباتى أحد أبسط الطرق للتحكم فى نسبة السكر فى الدم ورفع صحتك إلى مستوى جديد تمامًا، يتحكم سكر الدم فى العديد من الاستجابات الهرمونية المختلفة فى الجسم، وكلها تساهم فى طاقتك ومزاجك وحتى مستويات الجوع لديك، تعد السكريات الصحية فى الدم أمرًا حيويًا للوقاية من مرض السكرى من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم ونقص السكر فى الدم أو التحكم فيه، ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي يحافظ على نسبة السكر في الدم أيضًا في منع السمنة، وفى هذا التقرير نستعرض 5 أطعمة تخفض السكر بشكل سريع، وفقا لما نشره موقع onegreenplanet.





1. الخضراوات الورقية الغنية بالمغنيسيوم

جميع الخضراوات الورقية مثل اللفت ، السبانخ ، الجرجير ، الكرنب ، جميع أنواع الخس جيدة للحفاظ على لسكر الدم، فإن القليل منها غني بشكل خاص بالمغنيسيوم، والذي يعمل مثل "المغذيات الفائقة" بمجرد دخوله جسمك.

2. البذور

تعد البذور مثل بذور الشيا والكتان وعباد الشمس والقرع والسمسم من مصادر التغذية، حيث إنها مصادر رائعة للفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والبروتين وحتى الحديد، ويدعم ملفهم الغذائي الكامل نسبة السكر في الدم على كل مستوى.

3. الكاكاو

يُعتقد أن الكاكاو هو المصدر الأكثر وفرة للمغنيسيوم في العالم، كما أنه أيضًا مصدر رائع للألياف والحديد وحتى البروتين الذي يفيد نسبة السكر في الدم، في حين أنه ليس من الأفضل تناول الكاكاو طوال اليوم ، هو معدن يساعد أيضًا في خفض نسبة السكر في الدم بشكل أكبر، قد يساعد أيضًا في تحسين تركيزك ، وحالتك المزاجية ، وحتى يساعدك على إنقاص بعض الوزن.

4. اللوز

يحتوي اللوز على كمية أعلى من المغنيسيوم بشكل خاص أكثر من المكسرات الأخرى، ويأتي الكاجو في المرتبة الثانية جميع المكسرات، كما أنها غنية أيضًا بالكروم للمساعدة في زيادة مستويات السكر في الدم، تناول حفنة من اللوز الخام في المرة القادمة التي تحصل فيها على الوجبات الخفيفة. مجرد حفنة صغيرة ستقطع شوطًا طويلاً لدعم مستويات السكر في الدم وتزويد جسمك بالتغذية الخام.

5. الحبوب الكاملة

الشوفان والأرز وجنين القمح والكينوا والأرز البني مصادر كبيرة للمغنيسيوم، سلطة الكينوا الصحية أيضًا طبق ممتاز لخفض نسبة السكر في الدم وإبقائك ممتلئًا طوال اليوم.