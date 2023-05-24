اليوم السابع
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بعد التصديق على قرار تعيينهم رسميا..

196 مندوبا مساعدا جديدا من دفعة 2020 بمجلس الدولة.. تعرف على الأسماء

الأربعاء، 24 مايو 2023 08:55 م
196 مندوبا مساعدا جديدا من دفعة 2020 بمجلس الدولة.. تعرف على الأسماء مجلس الدولة
كتب - أحمد عبد الهادي

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ينشر "اليوم السابع" الأسماء الكاملة لدفعة المعينين الجدد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 196 مندوبا مساعدا، بعد صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبى مجلس الدولة.
 
ونص القرار أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلي موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 25 ديسمبر 2022 وبناء علي ما عرضه، قرر وزير العدل في المادة الأولي تعيين مندوبًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2020 السادة الأساتذة الاتية أسماؤهم.
 
 
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