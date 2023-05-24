170 مشروعا.. اندبندنت: الشركات البريطانية تلجأ لألمانيا لتجنب مشاكل "بريكست"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ألمانيا تشهد طفرة في الاستثمار من الشركات الأجنبية ، مع ازدهار الشركات البريطانية التي تأسست في الدولة الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم "بريكست".

وأوضحت أن الشركات البريطانية الكبيرة التي تسعى إلى الحصول على "موطئ قدم" في السوق الموحدة لتخفيف عبء الروتين ، ساعدت ألمانيا على الوصول إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) العام الماضي.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 من 6 مليارات جنيه إسترليني في العام السابق ، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسة ألمانيا للتجارة والاستثمار (GTAI).

وأقامت الشركات التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها 170 مشروعاً في ألمانيا العام الماضي - بزيادة 21 في المائة عن عام 2021 ، وفقاً للأرقام التي نُشرت لأول مرة في صحيفة فاينانشيال تايمز.

وقال روبرت هيرمان ، الرئيس التنفيذي لـ GTAI: "تقدر الشركات من جميع أنحاء العالم حجم السوق الألمانية ، والإطار القانوني الآمن ، والقوى العاملة المؤهلة تأهيلا عاليا ، والبنية التحتية ، وبيئة البحث والتطوير".

وأضاف: "لهذا السبب توسع هنا عدد كبير من الشركات الأمريكية الكبرى. بالنسبة للشركات البريطانية ، من المهم بشكل خاص أن يكون لها موطئ قدم في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ".

وكشفت مجموعة Frasers Group العام الماضي أنها بصدد إنشاء منشأة توزيع جديدة في ألمانيا لتكون بمثابة مقرها الرئيسي في الاتحاد الأوروبي.

وأنشأت المئات من الشركات البريطانية الكبرى الأخرى في أوروبا لتوزيع البضائع داخل الكتلة دون أن يضطر عملاؤها إلى دفع رسوم وضرائب جديدة مطلوبة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال هيرمان عن طفرة الاستثمار الأجنبي في ألمانيا: "هذا الأداء مثير للإعجاب للغاية. بالنظر إلى جميع العوامل السلبية ، كان كثير من الناس يتوقعون انخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن الاقتصاد الألماني أظهر قوته ".