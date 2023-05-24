139 قرار تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة أبو زنيمة و136 لأهالى نويبع بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ ياسر عامر

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، صدق اليوم الأربعاء، علي عدد 5 قرارات تصالح علي مخالفات البناء " نموذج 10" لأهالي مدينة أبو زنيمة خلال عرض اللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابوزنيمة، كما صدق المحافظ علي عدد 52 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة نويبع خلال عرض عادل مبروك نائب رئيس مدينة نويبع، بمكتب المحافظ بمقر مبني شرم الشيخ الجديد.

جاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأفاد رئيس مدينة أبو زنيمة أنه تم التصديق على عدد 134 قرار من قبل لمدينة أبو زنيمة واليوم 5 قرارات ليصبح إجمالي قرارات التصالح لاهالي مدينة أبو زنيمة 139 قرار للتصالح، وأفاد نائب رئيس مدينة نويبع أنه تم التصديق على عدد 84 قرارا من قبل لأهالي مدينة نويبع واليوم 52 قرار ليصبح إجمالى ما تم التصديق عليه لأهالي مدينة نويبع حتى الآن 136 قرار تصالح.

ووجه محافظ جنوب بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.