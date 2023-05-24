وكيل أول تعليم الشرقية يُؤدي واجب العزاء فى ملاحظ بامتحانات الشهادة الإعدادية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قام المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية نيابة عن محافظ الشرقية الاستاذ الدكتور ممدوح غراب

ووفد من القيادات التعليمية بالمديرية وإدارة غرب الزقازيق التعليمية بأداء صلاة الجنازة وقدم والوفد المرافق واجب العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم

شحاته حسن إبراهيم شحاته مشرف نشاط بمدرسة بيشة قايد الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والذي وافته المنية اليوم أثناء تأديته عمله كملاحظ بامتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة أم الأبطال الإعدادية بنات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية

داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها أعربت أسرة الراحل الكريم عن شكرها لوكيل أول الوزارة وقيادات التعليم لحرصهم على تقديم واجب العزاء والمواساة لهم والعاملين بقطاع التربية والتعليم في فقيدهم العزيز.