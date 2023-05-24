وكالة المسجد النبوي تستكمل خدماتها لاستقبال ضيوف الرحمن

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جهزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كافة خدماتها لاستقبال الحجاج في المسجد النبوي خلال موسم حج هذا العام.

وحرصت الوكالة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) الثلاثاء - على الاستعداد الدائم وتنسیق الجھود بین كافة الجھات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي على أكمل وجه، حيث كثفت جھودھا بالتنسیق مع جمیع إدارات الوكالة؛ لتنفیذ الخطط والبرامج والحملات المقدمة لضيوف الرحمن حرصا على تقدیم خدمات متمیزة تسهل على ضيوف الرحمن زيارتهم وتُثري تجربتهم، بالإضافة إلى تخصيصها فرق ميدانية لأعمال التطهير والتعقيم في جميع جنبات المسجد النبوي ومرافقه، حيث تتم عمليات التطهير والتعقيم بأجود أنواع المواد المطهرة الصديقة للبيئة.

وأكدت وكالة شؤون المسجد النبوي حرصها على تسخیر كافة التقنیات والتطبیقات الذكية الحدیثة لخدمة القاصدين والارتقاء بمنظومة الخدمات والأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي ليؤدوا عباداتھم ونسكھم بكل یسر وسهولة وطمأنينة، وسط منظومة خدمات متكاملة تسعى وكالة شؤون المسجد النبوي في تقدیم أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن عنایة ھذه البلاد المباركة بالحرمین الشریفین وقاصدیھما.