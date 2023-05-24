اليوم السابع
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وفد جامعة تيانجين الصينية يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون

الأربعاء، 24 مايو 2023 12:32 م
وفد جامعة تيانجين الصينية يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون جانب من اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية وفد جامعة تيانجين الصينية برئاسة الدكتور يو هايكسيانج رئيس الجامعة بهدف بحث سبل التعاون العلمى والأكاديمى المشترك بمقر الجامعة بالشاطبى وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والدكتور عصام وهبة وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة بشرى سالم المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.
 
وفى كلمته رحب الدكتور قنصوة بالوفد الصينى مؤكدا حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات الصينية فى المجالات العلمية والاكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة والمجالات الهندسية والتكنولوجية بصفة خاصة مشيرا إلى دور الجامعة كبيت خبرة للصناعة بالمنطقة المحيطة بها والتى تمثل 40% من الصناعات المصرية بصفة عامة و58% من صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات فى مصر، لافتا إلى إمكانيات الجامعة المادية والبشرية وعلاقاتها الدولية والدرجات العلمية المشتركة مع الجامعات العالمية.
 
وأشار الدكتور يو هايكسيانج رئيس جامعة تيانجين الصينية إلى حرص الجامعة على تطوير التعاون مع جامعة الإسكندرية من خلال الأبحاث العلمية المشتركة وتبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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