وفاة مسنة صدمها فريق حراسة دوقة إدنبره فى لندن

وكالات

أعلن المكتب المستقل لسلوك الشرطة في بريطانيا (IOPC) وفاة امرأة مسنة بعد أن اصطدمت بها دراجة نارية كان يقودها أحد رجال شرطة العاصمة لندن، أثناء مرافقته لموكب صوفي دوقة إدنبره.

وحسب موقع روسيا اليوم، كانت هيلين هولاند (81 عاما) تعرضت للصدم على طريق ويست كرومويل، في منطقة إيرلز كورت في العاصمة البريطانية لندن، في يوم 10 مايو 2023.

وقال مارتن هولاند، نجل المرأة اليوم الأربعاء إن والدته توفيت بعد إصابتها "بكسور متعددة في العظام وإصابات داخلية بالغة"، مضيفا: "هي حاربت من أجل حياتها لما يقرب من أسبوعين ... ولكن الضرر الذي لا يمكن إصلاحه في دماغها أنهى المعركة أخيرا اليوم".

وأكد أن والدته كانت تستخدم "الطريق الآمن لعبور المشاة" عندما صدمتها الدراجة النارية.

بدوره، أصدر قصر باكنجهام بيانا رسميا بشأن الحادث، تضمن ما يلي: "تشعر دوقة إدنبرة بحزن عميق لسماع خبر وفاة هيلين هولاند. أخلص تعازي صاحبة السمو الملكي ومواساتها لجميع أفراد أسرة السيدة هولاند".

وجاء الحادث بعد يوم واحد فقط من حضور صوفي دوقة إدنبره وزوجها الأمير إدوارد، لحفل حديقة ملكي أقيم في قصر باكنجهام، واستضافه الأمير وليام ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز، بالنيابة عن والده الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، وهو ثاني حفلات الحديقة الملكية السنوية التي تستضيفها العائلة المالكة البريطانية، في هذا العام.