اليوم السابع
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وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:36 ص
وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية جثة
الشرقية - فتحية الديب

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لفظ مراقب بمدرسة أم الأبطال التابعة لإدارة غرب الزقازيق، بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة بعد سقوطه داخل اللجنة مغشيًا عليه، أثناء أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم وتم نقله لمستشفى الزقازيق الجامعي بواسطة سيارة الإسعاف.

 

وأكد مصدر بالتربية والتعليم، إصابة شحاتة حسن، مشرف نشاط بحالة إغماء وسقط على الأرض؛ بلجنة 2 بمدرسة أم الأبطال التابعة لإدارة غرب الزقازيق،  وذلك الساعة 9:43 دقيقة أثناء أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال نقله لمستشفى الزقازيق الجامعى.

 

ونعى وكيل وزارة التربية والتعليم المراقب الذى توفى خلال أداء عمله موجها خالص التعازي لأسرته وأسرة التربية والتعليم داعيا الله أن يتغمده برحمته.

 



 

 


الشرقية

وفاة مراقب

مدرسة ام الابطال

امتحانات الشهادة الاعدادية



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