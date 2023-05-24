اليوم السابع
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وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودى تبادل الخبراء فى مجالات التحول الرقمى

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:11 م
وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودى تبادل الخبراء فى مجالات التحول الرقمى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان نظيره السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، على هامش انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بجنيف.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير توجه بالشكر للملكة العربية السعودية على دعمها للمقترح المصري بإنشاء الوكالة العربية للدواء ومقرها مصر، وكذلك دعم ترشيح وزير الصحة المصري لرئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، الذي تم انتخابه بإجماع جميع الأعضاء، كما تقدم بدعوة رسمية لوزير الصحة السعودي لحضور المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية والمزمع عقده في شهر سبتمبر القادم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين بحثا مجموعة متنوعة من مجالات الشراكة بين وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وعلى رأسها تبادل الخبراء في مجالات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، وإنشاء المركز الإلكتروني للتحكم والقيادة وإدارة الأزمات والطوارئ الطبية داخل مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إقامة الشراكات في مجالات تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية.
 
كما أكد الوزيران أن هناك توجيها من القيادة السياسية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية بالتنسيق والتكامل والدعم المتبادل بين وزارتي الصحة في مصر والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الصحية.

الصحة

جنيف

وزير الصحة السعودى

تصنيع الدواء



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