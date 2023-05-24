وزارة النقل تشق البحر بحواجز أمواج لحماية ميناء دمياط.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح إنشاء حواجز للأمواج تشق البحر 5.4 كم، أمام ميناء دمياط، مؤكدة أن حاجز الأمواج الغربى الجديد لميناء دمياط يقوم بحماية ميناء دمياط من العوامل الجوية المختلفة بالإضافة لتشكيل أرض بمساحة تصل ل 3 مليون م2 لزوم توسعات ميناء دمياط.

ونشرت وزارة النقل فيديو لأعمال تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربى الجديد بميناء دمياط، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويتم إنشاء حاجز الأمواج الغربى بميناء دمياط بإجمالى اطوال 5,4 كم، ويعتبر حاجز الأمواج اهم عمل هندسى لميناء دمياط، ويهدف لتأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط.

وتنفذ وزارة النقل 80 مشروعا بالموانئ بتكلفة 129 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ مشروعات " مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بإنشاء أرصفة بطول 18 كم - إنشاء محطة تحيا مصر ( الأرصفة 55 – 62 ) بطول 2,5 كم بميناء الإسكندرية - إنشاء رصيف 85 / 3 بميناء الإسكندرية.

كما تم إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1.8 كم - إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1,16 كم - إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء رصيف بطول 540 مترا - إنشاء محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1 و2 ) بميناء دمياط بإنشاء أرصفة بطول 2 كم و3,4 كم.

وتم تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى وإنشاء حاجز أمواج غربى مستجد بميناء دمياط بإجمالى أطوال 5,4 كم - إنشاء محطة متعددة الأغراض ( سفاجا 2 ) بميناء سفاجا البحرى بإنشاء رصيف بطول 1,1 كم ) إنشاء محطات متعددة الأغراض فى ميناء برنيس بأطوال أرصفة 1,2كم – إنشاء محطات متعددة الأغراض فى ميناء جرجوب بأطوال أرصفة 2,2 كم.