اليوم السابع
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وزارة التعليم تعلن عن منحة لتدريب معلمى اللغة الإنجليزية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 24 مايو 2023 03:40 م
وزارة التعليم تعلن عن منحة لتدريب معلمى اللغة الإنجليزية.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منحة لتدريب معلمى اللغة الإنجليزية العاملين بالمدارس القومية التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع كلية التعليم المستمر لدراسة أساسيات تدريس اللغة الإنجليزية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، موضحة أن التدريب يتم عقده أون لاين وفقًا لقرارات الجامعة. 

 

وأوضحت الوزارة أن أخر موعد لإرسال الأوراق للتقديم مستوفاه بنتيجة اختبار تحديد المستوى، 11 يونيو، وللحصول على استمارات التقديم للمنحة الحضور لإدارة العلاقات الثقافية بالمعاهد القومية.

 

وحددت الوزارة الشروط المطلوبة للتقديم فى المنحة لتدريب معلمى اللغة الانجليزية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة كالتالى: 

 

- أن يكون مصرى الجنسية.

- إلا يكون قد حصل على أى منحة تدريبية من أى جهة دولية من قبل.

- خريج أحد أقسام اللغة الإنجليزية بإحدى الكليات الثانية «أداب - ألسن - تربية».

- أن يكون معينًا فى المدرسة.

- أن يكون عضوا فى النايل تيسون. 

- ملمًا بمهارات الحاسب الآلي.

- إلا يزيد السن عن 45 سنة ولا يقل عن 22 سنة.

- أن يحصل فى اختيار تحديد المستوى على B2 فى اللغة الانجليزية.

- ملء الأوراق المطلوبة وارسالها أون لاين مع نتيجة الاختبار. 

 

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة للتقديم فى لمنحة الجامعة الأمريكية:

- صورة من الرقم القومي. 

- السيرة الذاتية بالتفصيل باللغة الإنجليزية

- صورة من المؤهل الجامعي.

- صورة من الدورات التدريبية السابقة. 

- شهادة خبرة من العمل. 

- شهادة تزكية من مدير المدرسة. 

- شهادة تزكية من موجة المادة أو المعلم المشرف على المتقدم للمنحة.

- نتيجة اختبار تحديد المستوى.

 


التربية والتعليم

منح تدريب معلمى اللغة الانجليزية

تدريب معلمى اللغة الانجليزية بالمعاهد القومية

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