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نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. استمرار أعمال تصحيح أوراق الامتحانات

الأربعاء، 24 مايو 2023 07:00 ص
نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. استمرار أعمال تصحيح أوراق الامتحانات امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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قاربت أعمال تصحيح أوراق الامتحانات للشهادة الإعدادية بالدقهلية، من الانتهاء لعدد من المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية، بعد البدء وتصحيح مادة الدراسات الاجتماعية، التى تم إعادتها مرة أخرى.

 وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، مع "راغب مختار " مدير التعليم الثانوى بالمديرية ومشرف عام التصحيح ؛ و"إبراهيم طلعت" رئيس لجنة النظام والمراقبة، على سير عملية التصحيح، وتم تكليف 2300 معلما بأعمال التصحيح، واطمأن وكيل الوزارة على انتظام العمل فى حجرات التصحيح، وأكد على أن العمل يتم بشكل جيد.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأنى فى كافة أعمال التصحيح تمهيدًا لإعلان النتيجة.


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