نائب محافظ الإسماعيلية يناقش مقترح إنشاءات جديدة لطرق وكباري فى القنطرة غرب

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا لمناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء 2 كوبري و2 دوران (يوترن) في مركز ومدينة القنطرة غرب.

وذلك بحضور ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وممثل الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ومدير عام الطرق والنقل بالمحافظة واستشاري التخطيط المروي بإدارة مرور الإسماعيلية واستشاري التخطيط المروري للمحافظة ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ووكيل وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النواب والخاص بإنشاء 2 كوبري و2 دوران (يوترن) بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي في عدة أماكن منها أبوخليفة، منطقة الحرش، البياضية، مركز ومدينة القنطرة غرب.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد شكَّل لجنة لبحث ودراسة وعرض مقترحات لإنشاء 2 كوبري و2 دوران (يوترن)؛ وذلك من أجل بحث مدى احتياج المناطق المقترحة للكباري لخدمة الصالح العام واحتياجات الأهالي بالقرى المجاورة وبما لا يضر بمسار الطريق العام.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مقترحات اللجنة التي قامت بالمعاينة على الطبيعة لأماكن إقامة الكباري الأربعة حيث أن اللجنة اقترحت إنشاء 2دوران الأول في مدخل قرية البياضية والأخر في مدخل منطقة الحرش عند المقابر الرئيسية للقرية وذلك بديلًا لإقامة كباري بالمنطقتين.

وأثناء الاجتماع، ناقش مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية المقترح الخاص بإنشاء كوبري علوي في مدخل قرية أبوخليفة والذي يخدم أهالي القرية والمنطقة الصناعية 5050.

كما ناقش المقترح الثاني لإنشاء كوبري علوي عند مدخل مركز ومدينة القنطرة غرب.

وأشار "عصام" إلى ضرورة مراعاة الشروط الإنشائية للكباري المقترحة بما لا يُوقع ضررًا على سيارات النقل الثقيل.

ووجَّه "عصام" بإعداد مقايسة مبدئية مقترحة 2كوبري و2 دوران (يوترن) ومدة الإنشاء والتنفيذ تمهيدًا لعرض تقرير مفصل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة العامة للطرق والكباري.