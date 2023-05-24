ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( SEAPEAK ARWA ) والتى ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 286 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال والسفينة (ABRAHAM M) والتى ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتى ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18818 طنا، تشمل 1000 طن ملح معبأ و6300 طن كلينكر و9983 طن يوريا و1535 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55543 طنا، تشمل 12134 طن ابلاكاش و 8000 طن خردة و 4600 طن حديد و 13520 طن ذرة و 16558 طن قمح و 2229 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 731 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 368 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 426 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3016 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 142463 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158887 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3968 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم أبو راضي ، و4 وحدات نهرية ( بارجات ) بعد أن قاما بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1309 طنا ) من القمح متجهة إلى صوامع إمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5980 شاحنة.