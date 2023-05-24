منظمة الهجرة الدولية: مليون ومئة ألف نازح نتيجة الصراع فى السودان

وكالات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن مليون ومئة ألف سوداني نزحوا نتيجة الصراع الدائر في البلاد منذ الخامس عشر من أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت المنظمة أنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها عبر السودان لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية.

ولفتت إلى أنه من خلال مركز الموارد والاستجابة للمهاجرين في القضارف، تقدم المنظمة المساعدة الطبية والدعم النفسي والأطعمة ومستلزمات النظافة للأسر المتضررة من الأزمة.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية أنه بعد أكثر من شهر على اندلاع أعمال العنف في السودان، يواصل الناس البحث عن الأمان، وقد أبقت الدول المجاورة حدودها مفتوحة لمن يسعون للحماية أو يعودون إلى ديارهم.