اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 10:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

منظمة الهجرة الدولية: مليون ومئة ألف نازح نتيجة الصراع فى السودان

الأربعاء، 24 مايو 2023 09:19 م
منظمة الهجرة الدولية: مليون ومئة ألف نازح نتيجة الصراع فى السودان السودانيون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن مليون ومئة ألف سوداني نزحوا نتيجة الصراع الدائر في البلاد منذ الخامس عشر من أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت المنظمة أنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها عبر السودان لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية.
 
ولفتت إلى أنه من خلال مركز الموارد والاستجابة للمهاجرين في القضارف، تقدم المنظمة المساعدة الطبية والدعم النفسي والأطعمة ومستلزمات النظافة للأسر المتضررة من الأزمة.
 
وأكدت منظمة الهجرة الدولية أنه بعد أكثر من شهر على اندلاع أعمال العنف في السودان، يواصل الناس البحث عن الأمان، وقد أبقت الدول المجاورة حدودها مفتوحة لمن يسعون للحماية أو يعودون إلى ديارهم.

السودان

أزمة السودان

أخبار السودان

الأوضاع فى السودان

النازحون فى السودان

منظمة الهجرة الدولية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة