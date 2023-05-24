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ملاحقة "أبناء الكتعة" .. الداخلية تضبط المتهمين بإجبار الأطفال على التسول بالجيزة

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:01 ص
ملاحقة "أبناء الكتعة" .. الداخلية تضبط المتهمين بإجبار الأطفال على التسول بالجيزة جريمة التسول- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط المتهمين بإجبار الأطفال بالتسول بالجيزة حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما سلاح أبيض " كتر" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما وبصحبتهما 4 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

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