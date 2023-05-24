قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من أفراد الأمن، جراء تفجير انتحارى استهدف نقطة تفتيش أمنية فى وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان اليوم الأربعاء.
وذكرت مصادر بالشرطة أن الهجوم أودى بحياة اثنين من أفراد الأمن وضابط شرطة ومواطن باكستاني، فضلا عن إصابة شخصين بجروح، بحسب صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.
وقالت المصادر إن التقارير الأولية تشير إلى اصطدام سيارة مفخخة بنقطة التفتيش. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.
يذكر أن باكستان شهدت تصاعدا في التفجيرات خلال الأشهر الأخيرة.
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