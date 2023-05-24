مطار مرسى علم يستقبل اليوم 9 رحلات دولية من 4 دول

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 9 رحلات طيران دولية ضمن 116 رحلة طيران دولية أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، مع تطبيق الإجراءات والأمنية على الوافدين فور وصولهم.

وتبين من كشوف رحلات الوصول اليوم أنه من المقرر وصول الـ9 رحلات من 4 دول أوربية على رأسهم 5 رحلات من ألمانيا ورحلتين من التشيك ورحلة من إيطاليا ورحلة من النمسا.

وتسهل السلطات المختصة بالمطار الإجراءات للوافدين الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية، أنه من المقرر استقبال المطار خلال الأسبوع 116 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات أخرى من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.