مستشفيات الغربية تستقبل 397212 مريضا بالعيادات الخارجية و120652 بأقسام الطوارئ

الغربية عادل ضرة

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأداء الطواقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات والقطاع الصحي بالغربية، مقدما لهم الشكر والتقدير على مجهودهم وتفانيهم في تقديم الخدمة المجانية المتميزة لجميع المرضى، وخاصة خلال العيادات المسائية التي فتحها مؤخراً.

وتلقى رحمى تقريرا من مديرية الصحة يفيد بانتظام سير العمل داخل مستشفيات المحافظة، حيث استقبلت مستشفيات الغربية خلال شهر أبريل 120652) مريض بقسم الاستقبال، و1859 مريضا تم دخولهم للعناية المركزة، وقد تم تقديم الخدمة المتميزة والمتابعة لهم، إلى جانب استقبال 386 مولود بقسم الحضانات بالمستشفيات.

وأوضح التقرير، أنه تم تنفيذ 18459 جلسة غسيل كلوى لمرضى الغسيل الكلوى، واستقبال 397212 مريضا فى أقسام العيادات الخارجية باختلاف تخصصاتها وتقديم العلاج المجانى، ومتابعة الحالات المرضية المزمنة لجميع المرضى، كما تضمن التقرير إجراء 10736 عملية جراحية بالمستشفيات، و835 حالة ولادة ما بين طبيعى وقيصرى فى أقسام النساء والتوليد، إلى جانب إجراء 18179 جلسة علاج طبيعي وإعادة تأهيل للمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم العديد من الخدمات الطبية الأخرى مثل الأشعة العادية بإجمالى 36570 حالة، والموجات فوق الصوتية بإجمالي 14974، والمناظير 241، أشعة مقطعية 6323، رسم قلب 10618، إيكو 1262، دوبلر 607، رنين مغناطيسي 231، ماموغرام 16)، وكذلك تقديم الخدمة لـ 136481 متردد على المعامل لإجراء التحاليل الطبية.

كما بلغ عدد مترددين العيادات المسائية خلال شهر أبريل 998 بمستشفيات صدر طنطا صدر المحلة، رمد طنطا، رمد زفتى، إبيار المركزي، سمنود المركزي، كفر الزيات العام، المنشاوي العام، السنطة المركزي وبسيون المركزي.