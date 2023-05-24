مستشارو النيابة الإدارية والهيئة الاستشارية القانونية يدربون المحققين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز استدامة للتدريب والتطوير الذراع التدريبي لمحافظة كفر الشيخ، برنامج رفع كفاءة المحققين القانونيين المرحلة الثالثة، العديد من المحاضرات والورش التفاعلية وحلقات النقاش على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك تنفيذاً للبروتوكول المبرم بين المحافظة ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير، وهيئة النيابة الإدارية ممثلة في مركز تدريب الهيئة، شهد مركز استدامة بدء تدريب المرحلة الثالثة من المحققين القانونيين بالمحافظة،برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والجاري بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، ويستفيد منه خمسون من المحققين القانونيين من الديوان العام والمديريات الخدمية التابعة.

حيث استهل البرنامج التدريبي خلال يومه الرابع المستشار عمرو الخرجاوي، نائب رئيس الهيئة وكيل إدارة النيابات بهيئة النيابة الإدارية، بمحاضرة بعنوان المواد الخاصة بالتأديب في قانون الخدمة المدنية، استعرض فيها أهم النقاط ذات العلاقة بالتأديب في قانون الخدمة المدنية مع حالات عملية خلال ورشة عمل متضمنة.

تلى ذلك حلقة نقاش أدارها أعضاء الهيئة الاستشارية القانونية والقضائية بالمحافظة بما فيها المستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار عبد الصادق نصار، المستشار القضائي للمحافظة، والمستشار خالد منير عبد القدوس، مفوض الدولة، حيث تم استعراض آليات عمل المحققين القانونيين، وكيفية التعاون مع تلك الهيئات القضائية والقانونية، تيسيراً للأعمال، وحفاظاً على حقوق الموظف.

جدير بالذكر أن البرنامج يستمر حتى غداً الخميس 25 مايو الجاري ضمن بروتوكول هو الأول من نوعه بين المحافظة والهيئة في هذا الشأن.