مسؤول روسي: صادرات الأمونيا الروسية توفر الغذاء لـ 200 مليون شخص

أ ش أ

قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الثلاثاء، إن إمدادات الأمونيا الروسية يمكن أن تُساهم في تصنيع أسمدة تكفي لإنتاج أغذية لـ 200 مليون شخص.

وأضاف خلال اجتماع مجلس الأمن، بحسب وكالة /تاس/ "نود أن نلفت الانتباه بشكل خاص إلى إمدادات الأمونيا المنصوص عليها في اتفاقيات اسطنبول.. يمكن أن توفر هذه شحنات 2.5 مليون طن متري من المواد الخام الكافية لإنتاج 7 ملايين طن متري من الأسمدة. مثل هذا الحجم من الأسمدة سيجعل من الممكن إنتاج طعام يكفي 200 مليون شخص".

وأشار إلى أن "مثل هذه الإمدادات كان من المقرر أن تبدأ بالتزامن مع الصادرات الغذائية الأوكرانية ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف نيبينزيا "نقص الأمونيا في الأسواق العالمية وصل بالفعل إلى 70% حتى الآن خلال ما يقرب من عام من مبادرة البحر الأسود سارية المفعول بسبب النقص في الكميات الواردة".