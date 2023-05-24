مدير تعليم القليوبية تتفقد لجان تقدير درجات الإعدادية.. وتؤكد إعطاء كل طالب حقه

القليوبية إبراهيم سالم

تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية 2023، حيث اطمأنت على سير العمل بشكل سليم، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فى بيان لها، أنه رافق مدير تعليم القليوبية خلال الجولة منال الصادق رئيس لجنة تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد عماد موجه عام اللغة العربية بالمديرية.

واطمأنت مدير تعليم القليوبية، على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الاعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم، كما شددت على ضرورة التأنى وتحرى الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، حيث أننا نعمل جميعاً لهدف مصلحة الطالب.

وشددت مدير تعليم القليوبية، على الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعلى تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.