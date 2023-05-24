اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 12:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تذليل عقبات اشتراطات البناء وحماية المنشآت من أخطار الحريق

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:06 م
محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تذليل عقبات اشتراطات البناء وحماية المنشآت من أخطار الحريق جانب من اللقاء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، مساء اليوم، الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء ، ورئيس اللجنة الدائمة لكود حماية المنشآت من الحريق .
 
تناول اللقاء سبل التعاون بين محافظة جنوب سيناء وجهاز التفتيش الفني، في مجال حل مشاكل المستثمرين وصناعة السياحة داخل المحافظة، وكذا  العمل علي دراسة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الخاصة بتطبيق الاشتراطات البنائية ، والأكواد الخاصة بالأمن والسلامه، وكود حماية المنشآت من الحريق، وكود الجراجات، وذلك لدفع عجلة التنمية والاستثمارات في مجال السياحة .
 
حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد. 
 
كما حضر من جانب جهاز التفتيش الفني المهندس عماد محمد نائب رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء، والمهندس محمد مجدي هلال عضو لجنة كود حماية المنشآت من الحريق ولجنة كود الجراجات.
 

 

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

لقاءات

جهاز التفتيش الفني

أعمال البناء

الاشتراطات البنائية

حماية المنشآت من أخطار الحريق دفع عجلة التنمية

صناعة السياحة

مدينة شرم الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة