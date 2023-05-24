محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تذليل عقبات اشتراطات البناء وحماية المنشآت من أخطار الحريق

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، مساء اليوم، الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء ، ورئيس اللجنة الدائمة لكود حماية المنشآت من الحريق .

تناول اللقاء سبل التعاون بين محافظة جنوب سيناء وجهاز التفتيش الفني، في مجال حل مشاكل المستثمرين وصناعة السياحة داخل المحافظة، وكذا العمل علي دراسة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الخاصة بتطبيق الاشتراطات البنائية ، والأكواد الخاصة بالأمن والسلامه، وكود حماية المنشآت من الحريق، وكود الجراجات، وذلك لدفع عجلة التنمية والاستثمارات في مجال السياحة .

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.

كما حضر من جانب جهاز التفتيش الفني المهندس عماد محمد نائب رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء، والمهندس محمد مجدي هلال عضو لجنة كود حماية المنشآت من الحريق ولجنة كود الجراجات.