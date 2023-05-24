محافظ جنوب سيناء ووزيرة التضامن يتفقدان اكتمال أعمال القرية التراثية بشرم الشيخ

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اكتمال الأعمال بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بمدينة شرم الشيخ، بحضور مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والدكتورة سحر نصر الرئيس التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن الأعمال تتم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأشار المحافظ أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ولفت المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد

وجارى الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث بحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

من جانبها أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالأعمال التي تمت مشيرة أن الوزارة ستقوم بتنظيم المعارض الخاصة بالمشغولات البدوية و اليدوية، وضمان استدامتها.

جاء ذلك علي هامش فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي تنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية والتي تتم فعالياته بمدينة شرم الشيخ.