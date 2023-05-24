كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية تعقد ملتقاها التوظيفى الأول

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية الملتقى التوظيفى الأول بمقر الكلية.

وقال الدكتور ياسر فؤاد القائم بتيسير أعمال عميد الكلية، أن الملتقي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة والأساتذة، والتعرف على الجديد فى وظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل، بهدف توفير فرص توظيف للطلبة حديثي التخرج وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بسنوات النقل أو السنوات النهائية.

تم خلال الملتقى تقديم محاضرات عن المسار الوظيفي والمهني بهدف تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، كما عقد على هامش الملتقى اجتماع مع ممثلي الشركات الراعية للمؤتمر، وتم الحديث عن سوق العمل، وعدد من فرص العمل لطلبة الكلية.