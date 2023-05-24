اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 06:06 ص
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قطع وضعف المياه ببعض قرى بنى سويف اليوم.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 24 مايو 2023 06:00 ص
قطع وضعف المياه ببعض قرى بنى سويف اليوم.. اعرف التفاصيل قطع المياه
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه قد تقرر قطع المياه اليوم الأربعاء عن قرى (دنديل والحمام /مركز ناصر)، وضعفها بمدينة اهناسيا وقرى (النويرة، العواونة، قاى)، وأيضا ضعفها بقريتى (إبشنا وبلفيا/ بنى سويف)، من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، وذلك للقيام بأعمال صيانة بمحطة معصرة نعسان القديمة.

وإذ تعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.


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