قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة بني سويف من منتصف الليل حتى صباح الخميس

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظة بنى سويف ،أنه قد تقرر القيام بأعمال إحلال وتجديد بخطوط المياه بمدينة بني سويف مما يستلزم قطع المياه عن بعض المناطق من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباح غد الخميس، والتي تشمل ( ديوان عام واستراحة المحافظة ، المستشفى التخصصي ، مستشفى النفسية ، نادي القوات المسلحة ، بني عطية).

وقالت الشركة فى بيان لها، إنها إذ تعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.