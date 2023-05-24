اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 03:19 م
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قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة بني سويف من منتصف الليل حتى صباح الخميس

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:55 م
قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة بني سويف من منتصف الليل حتى صباح الخميس قطع المياة
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف  ،أنه قد تقرر القيام بأعمال إحلال وتجديد بخطوط المياه بمدينة بني سويف  مما يستلزم قطع المياه عن بعض المناطق من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباح غد الخميس، والتي تشمل ( ديوان عام واستراحة المحافظة ، المستشفى التخصصي ، مستشفى النفسية ، نادي القوات المسلحة ، بني  عطية).

وقالت الشركة فى بيان لها، إنها إذ تعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع  المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

 


 

 


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